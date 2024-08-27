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Военных ВСУ готовят к атаке химическими боеприпасами из западной артиллерии

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Игорь Кириллов рассказал об обучении натовскими специалистами солдат ВСУ в сфере использования химоружия.

Военнослужащих армии киевского режима готовят к применению химических боеприпасов с помощью артиллерийских систем западного производства, российскими специалистами найдены соответствующие методички. Соответствующее заявление в ходе выступления на брифинге с журналистами сделал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов. 

Обратите внимание на трофейную документацию, обнаруженную на оставленных украинских позициях, - это методическое пособие по обращению с артиллерийскими боеприпасами, снаряженными химическими веществами.

Игорь Кириллов, глава РХБЗ РФ

Дополнительно эксперт заметил, что международному сообществу важно обратить пристальное внимание на данные вопросы, а профильной организации (ОЗХО) принять безотлагательные меры для контроля соблюдения положений конвенции украинскими представителями и недопущения разработки, производства, накопления и применения химического оружия в регионе конфликта.

МО РФ не исключает попыток покушений ВСУ с химвеществами на должностных лиц Донбасса.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: всу, игорь кириллов, минобороны, рхбз, химоружие
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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