Военнослужащих армии киевского режима готовят к применению химических боеприпасов с помощью артиллерийских систем западного производства, российскими специалистами найдены соответствующие методички. Соответствующее заявление в ходе выступления на брифинге с журналистами сделал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов.
Обратите внимание на трофейную документацию, обнаруженную на оставленных украинских позициях, - это методическое пособие по обращению с артиллерийскими боеприпасами, снаряженными химическими веществами.
Игорь Кириллов, глава РХБЗ РФ
Дополнительно эксперт заметил, что международному сообществу важно обратить пристальное внимание на данные вопросы, а профильной организации (ОЗХО) принять безотлагательные меры для контроля соблюдения положений конвенции украинскими представителями и недопущения разработки, производства, накопления и применения химического оружия в регионе конфликта.
МО РФ не исключает попыток покушений ВСУ с химвеществами на должностных лиц Донбасса.
Фото и видео: Минобороны России
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