Военных ВСУ готовят к атаке химическими боеприпасами из западной артиллерии

Игорь Кириллов рассказал об обучении натовскими специалистами солдат ВСУ в сфере использования химоружия.

Военнослужащих армии киевского режима готовят к применению химических боеприпасов с помощью артиллерийских систем западного производства, российскими специалистами найдены соответствующие методички. Соответствующее заявление в ходе выступления на брифинге с журналистами сделал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов.

Обратите внимание на трофейную документацию, обнаруженную на оставленных украинских позициях, - это методическое пособие по обращению с артиллерийскими боеприпасами, снаряженными химическими веществами. Игорь Кириллов, глава РХБЗ РФ

Дополнительно эксперт заметил, что международному сообществу важно обратить пристальное внимание на данные вопросы, а профильной организации (ОЗХО) принять безотлагательные меры для контроля соблюдения положений конвенции украинскими представителями и недопущения разработки, производства, накопления и применения химического оружия в регионе конфликта.

МО РФ не исключает попыток покушений ВСУ с химвеществами на должностных лиц Донбасса.

Фото и видео: Минобороны России