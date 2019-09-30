Игорь Кириллов сообщил о повышенной готовности реагировать на инциденты в новых регионах РФ.

Российское министерство по обороне не исключает попыток покушений на должностных лиц новых регионов страны с использованием химических веществ со стороны Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление в ходе выступления на брифинге с журналистами сделал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов. Эксперт заметил, что наши военнослужащие в одном из тайников армии киевского режима в августе 2024 года нашли подготовленные к применению вещества, содержащие смесь на основе нитрата таллия, а также тактические смеси.

С учетом многочисленных провокаций с токсичными химикатами и попыток покушений на должностных лиц новых российских регионов не исключаем подобных инцидентов с использованием данных образцов. Игорь Кириллов, глава РХБЗ РФ

В тайнике ВСУ нашли готовые к применению вещества на основе нитрата таллия.

Фото и видео: Минобороны России