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МО РФ не исключает попыток покушений ВСУ с химвеществами на должностных лиц Донбасса

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Игорь Кириллов сообщил о повышенной готовности реагировать на инциденты в новых регионах РФ.

Российское министерство по обороне не исключает попыток покушений на должностных лиц новых регионов страны с использованием химических веществ со стороны Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление в ходе выступления на брифинге с журналистами сделал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов. Эксперт заметил, что наши военнослужащие в одном из тайников армии киевского режима в августе 2024 года нашли подготовленные к применению вещества, содержащие смесь на основе нитрата таллия, а также тактические смеси.

С учетом многочисленных провокаций с токсичными химикатами и попыток покушений на должностных лиц новых российских регионов не исключаем подобных инцидентов с использованием данных образцов.

Игорь Кириллов, глава РХБЗ РФ

В тайнике ВСУ нашли готовые к применению вещества на основе нитрата таллия.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: всу, игорь кириллов, минобороны, новые регионы, покушение, рхбз
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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