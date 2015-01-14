Российские военнослужащие в одном из тайников Вооруженных сил Украины в августе 2024 года нашли подготовленные к применению вещества, содержащие смесь на основе нитрата таллия, а также тактические смеси раздражающего действия, попавшие в перечень КЗХО. Соответствующее заявление в ходе выступления на брифинге с журналистами сделал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов.
Соединения таллия являются сильными токсикантами, поражают центральную, периферическую нервные системы и желудочно-кишечный тракт. Известны многочисленные случаи их применения в диверсионных и криминальных целях.
Игорь Кириллов, глава РХБЗ РФ
МО РФ: фирмы из США вывозят биоматериалы с Украины через Молдавию.
Фото и видео: Минобороны России
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все