Игорь Кириллов указал на логистику доставки опасных веществ при поддержке компаний из США.

Перевозка биологических материалов с украинской территории через Молдавию в интересах американских лабораторий осуществляется в том числе фирмами из США и компаниями, подконтрольными президенту республики Майе Санду. Соответствующее заявление в ходе выступления на брифинге с журналистами сделал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов. Военнослужащий заметил, что эксперты зафиксировали свыше двух тысяч случаев транспортировки образцов биоматериалов с Украины в США через территорию Молдавии в период с августа 2022 по май 2024 года.

Обращаю ваше внимание на то, что сопровождение следующих из Украины биологических грузов обеспечивается логистическими компаниями "Гамма логистик" и "Аэротранскарго", подконтрольными президенту Молдавии Майе Санду, а также кишиневскими медучреждениями и западными посредническими организациями. Игорь Кириллов, глава РХБЗ РФ

Военнослужащий добавил, что с украинской стороны вывозом опасных грузов в Молдавию занимается компания "Биопартнерс". Речь идет о дочерней организации одноименной американской структуры. В логистических процессах также указана компания "Кью ту солюшн" (Q2 Solution) - дочерняя организация одного из крупнейших фирм-поставщиков Пентагона. Она реализует контракты в рамках программ управления по снижению угрозы американского министерства по обороне (ДИТРА) на сумму более 22 миллиона долларов.

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Фото и видео: Минобороны России