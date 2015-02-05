Игорь Кириллов сообщил об опасных поставках, которые получают ВСУ.

Российские Вооруженные силы получили 13 июля информацию о подвозе боеприпасов с химическими веществами раздражающего действия в подразделения 3-го аэромобильного батальона Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление в ходе выступления на брифинге с журналистами сделал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов.Он добавил, что власти США продолжают создавать биологические агенты, способные избирательно поражать различные этнические группы населения, а также вовлекают в эту деятельность Молдавию и Румынию.

В логистические схемы перевозки биоматериалов США начали активно включать Молдавию и Румынию, используя подконтрольные себе организации. Игорь Кириллов, глава РХБЗ

Эксперт заметил, что подобная тактика Вашингтона позволяет скрыть конечного получателя и отвести подозрения от правительственных органов и американской военно-биологической программы.

Отработавшее ядерное топливо может использоваться на Украине для создания "грязной бомбы".

Фото и видео: Минобороны России