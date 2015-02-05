Отработавшее ядерное топливо может использоваться на Украине для создания "грязной бомбы"

Глава РХБЗ напомнил о поставках Украине через Польшу и Румынию.

Ввоз на украинскую территории отработавшего ядерного топлива для создания "грязной бомбы" и химических провокаций "под чужим флагом" является фактором риска в регионе конфликта. Соответствующее заявление в ходе выступления на брифинге с журналистами сделал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов.

Еще одним фактором риска... могут быть использованы для изготовления так называемой грязной бомбы и химических провокаций "под чужим флагом". Поставки организованы через Польшу и Румынию под личным контролем Андрея Ермака. Игорь Кириллов, глава РХБЗ РФ

Эксперт обавил, что Москва в очередной раз призывает ОЗХО организовать реальное и беспристрастное расследование фактов применения Вооруженными силами Украины токсичных химикатов с учетом представленной российской стороной доказательной базы. Игорь Кириллов также надеется на информирование государств конвенции о результатах.

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Фото и видео: Минобороны России