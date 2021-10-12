Игорь Кириллов указал на опасную деятельность биолабораторий на Украине.

Киевский режим получил около 500 тонн триэтаноламина, который может применяться для создания отравляющего вещества - азотистого иприта. Соответствующее заявление в ходе выступления на брифинге с журналистами сделал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов. Эксперт пояснил, что только за июль 2024 года украинскими властями поставлено 160 тонн.

Одновременно хотели бы задать вопрос ОЗХО: предоставляет ли Украина информацию в адрес организации о закупках сотен тонн прекурсоров токсичных химикатов, включенных в списки конвенции? Речь идет о поставках Киеву порядка 500 тонн триэтаноламина - соединения, которое может использоваться для производства боевого отравляющего вещества - азотистого иприта. Игорь Кириллов, глава РХБЗ РФ

Военнослужащий добавил, что в только в июле 2024 года украинская компания "Реагент" импортировала свыше 160 тонн триэтаноламина. Однако в открытом доступе нет ни одного факта, подтверждающего, что указанный товар не был использован в противоправных целях. Игорь Кирилоов заметил, что единственный тендер, в котором участвовала фирма на поставку триэтаноламина для местных предприятий, в частности для акционерного общества "Сумыхимпром", датирован от 5 июля 2023 года.

Украинская лаборатория в Авдеевке серийно производила отравляющие вещества.

Фото и видео: Минобороны России