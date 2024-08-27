Игорь Кириллов сообщил об опасности на Донбассе.

Украинская лаборатория, обнаруженная на территории населенного пункта Авдеевка, производила отравляющие вещества в размере более чем 40 тысяч летальных доз для человека ежесуточно. Соответствующее заявление в ходе выступления на брифинге с журналистами сделал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов. Он пояснил, что в пробах, взятых на месте, специалистами выявлен цианистый натрий, а также серная кислота. В помещениях удалось выявить полупромышленный ротационный испаритель, фильтрационную вытяжную систему, химические реакторы, баллоны с углекислотой.

Смывы с лабораторного оборудования и вытяжной системы были отобраны в соответствии с требованиями КЗХО и доставлены в аккредитованную лабораторию Минобороны России для углубленного изучения. ... наличие в пробах цианистого натрия, серной кислоты, следовых количеств цианид-анионов. Игорь Кириллов, глава РХБЗ

Военнослужащий указал СМИ на то, что данные свидетельствуют о том, что в найденной лаборатории осуществлялось производство отравляющих веществ общеядовитого действия. Изготовление предусматривало до трех килограммов таких веществ в сутки.

Минобороны России допустило провокации с биооружием со стороны СБУ.

Фото и видео: Минобороны России