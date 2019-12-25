Военные учения в Выборге затруднят дорожное движение на три дня

Организаторы мероприятий приносят извинения за временные неудобства и просят планировать свой маршрут движения заранее.

В Выборге 20, 23 и 24 августа пройдут учения Министерства обороны России, в связи с чем на улицах города ожидаются ограничения движения. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

В эти дни с 7:.00 до 17:00 будет ограничено движение автомобилей по улице Южный Вал (от улицы Новой заставы до Косого переулка). Также будет закрыт съезд с улицы Красина на улицу Южный Вал.

Организаторы мероприятий приносят извинения за временные неудобства и просят планировать свой маршрут движения заранее.

Также с 20 августа на севере КАД перекроют две из трех полос движения.

Фото: pexels