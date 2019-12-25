На севере КАД перекроют две из трех полос движения

Ограничения будут действовать на протяжении четырех дней.

На участке КАД между развязками с проспектами Культуры и Энгельса временно перекроют две полосы движения. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Речь идет о внешнем кольце. С 20 по 24 августа будут закрыты вторая и третья полосы, а на первой ограничат скорость движения до 50 км/час. На участке будут ликвидировать колейность покрытия проезжей части. Сроки окончания работ могут быть скорректированы из-за погодных условий.

Работы будут проводиться круглосуточно в две смены.

Накануне губернатор обсудил с руководством госкомпании "Автодор" перспективы строительства КАД-2.

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