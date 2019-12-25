Губернатор обсудил с руководством госкомпании "Автодор" перспективы строительства КАД-2

Беглов уверен, что если компания согласится реализовать проект, то жители города и области получат новую магистраль довольно быстро.

Губернатор Александр Беглов приехал в Москву с рабочим визитом, где встретился с руководством ГК "Автодор". Компания успешно занимается многочисленными проектами строительства скоростных дорог в объезд населенных пунктов. Вероятно, что и реализацией проекта КАД-2 она также займется, сообщили в Смольном.

Также с руководством компании обсудили рабочие варианты трассировки КАД-2. По словам Беглова, при строительстве первого КАД уже было понимание, что кольца хватит на 20 лет максимум. Уже восточная часть магистрали работает с большой нагрузкой, а прилегающие территории активно осваиваются городом и областью. Через несколько лет КАД подойдет к пределу своей пропускной способности, поэтому Петербург крайне заинтересован в том, чтобы к этому моменту у КАД появился дублер, способный взять на себя значительную часть трафика.

Мы отведем на КАД-2 часть транзитного потока по Панъевропейскому транспортному коридору Хельсинки – Москва. Также эта автодорога позволит ускорить многие интеграционные процессы и придаст новый импульс развитию нашей агломерации. сообщил Беглов

Ранее мы писали, что строительство КАД-2 обсудят в Москве.

Фото: Instagram / @dambaspb_kzs