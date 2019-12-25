Строительство КАД-2 обсудят в Москве

У Александра Беглова запланирован визит в столицу.

Губернатор Петербурга Александр Беглов проведет ряд встреч в Москве. В частности, обсудит перспективы строительства КАД-2 с руководством ГК "Автодор". Об этом 17-го августа сообщила пресс-служба Смольного.

Также на повестке будет обсуждение развития Санкт-Петербургского транспортного узла с ОАО "РЖД" и развитие второго терминала аэропорта Пулково с банком ВТБ. Планируется, что новый терминал станет крупнейшим в Европе. На его строительство потребуется более 40 млрд рублей.

Кроме того, Петербург хочет подать заявку в Фонд национального благосостояния на обновление вагонного парка метро и предоставление льготного долгосрочного инвестиционного кредита.

Ранее Piter.TV рассказал, что будет с Петербургом, если не построить КАД-2.

Фото: Instagram / @dambaspb_kzs