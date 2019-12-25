Военные помыли технику к Параду Победы водой из Мойки

"Военную хитрость" заметили петербуржцы.

На фото попал момент, как военные мыли технику к Параду Победы водой из Мойки. Снимком поделился читатель портала "Фонтанка" – на фото заметно, как с помощью ведер участники будущего парада на Дворцовой площади черпали воду из реки, которая потом все равно стекала обратно.

Очередная репетиция Парада Победы в Петербурге прошла сегодня, 5 мая.

Из-за репетиции шествия центр Петербурга стоял в пробках, а пресс-служба Западного военного округа сообщила, что на Дворцовой площади находились более 4 тыс. военнослужащих и 100 единиц боевой техники.

Фото: "Фонтанка"