Военные помыли технику к Параду Победы водой из Мойки

На фото попал момент, как военные мыли технику к Параду Победы водой из Мойки. Снимком поделился читатель портала "Фонтанка" – на фото заметно, как с помощью ведер участники будущего парада на Дворцовой площади черпали воду из реки, которая потом все равно стекала обратно.
Очередная репетиция Парада Победы в Петербурге прошла сегодня, 5 мая.
Из-за репетиции шествия центр Петербурга стоял в пробках, а пресс-служба Западного военного округа сообщила, что на Дворцовой площади находились более 4 тыс. военнослужащих и 100 единиц боевой техники.
Фото: "Фонтанка"
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