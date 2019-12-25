В составе парадных расчетов нашлись и новички.

Очередная тренировка к Параду Победы состоялась в Петербурге в среду, 5 мая. Пресс-служба Западного военного округа сообщила, что на Дворцовой площади находились более 4 тыс. военнослужащих и 100 единиц боевой техники.

Парадные расчеты отработали сценарий проведения парада в честь 76-й годовщины Победы, строевые приёмы с оружием, а также прошли торжественным маршем под музыкальное сопровождение военного оркестра.

В тренировке приняли участие военнослужащие силовых ведомств региона, кадеты и юнармейцы. В составе колонн и парадных расчетов прошли более 90 образцов техники – бронеавтомобили, бронетранспортёры, боевые машины пехоты, танки. В составе парадных расчетов нашлись и "новички" – тактические защищенные автомобили "Тайфун 4х4", роботизированные комплексы разминирования "Уран-6", а также многоцелевой механизированный комплект оперативного развертывания временных дорог КРВД.

Провести в Петербурге День Победы в былых масштабах пока не дает пандемия и ее ограничения. В 2021 году, как и в 2020, не состоится живое шествие "Бессмертного полка", а главный парад пройдет с рядом ограничений – участникам и гостям зрелища придется предъявлять отрицательные тесты на коронавирус.

Ветераны накануне парада даже сделали прививки. Тем не менее, в городе будет достаточно праздничных мероприятий. Piter.TV публикует подборку таких событий.

Фото: Piter.tv