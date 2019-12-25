Предпоследняя репетиция перед Днем Победы стала проблемной для автомобилистов.

Из-за репетиции Парада Победы центр Петербурга стоял в пробках. Проблемным для водителей стала репетиция, состоявшаяся на Дворцовой площади 5 мая.

С 14.00 до 18.00 было закрыто движение по Дворцовой набережной, участку Адмиралтейской набережной и Миллионной улице. По данным "Яндекс.Карт" выяснилось, что были перекрыты Литейный и Дворцовый мосты.

В социальных сетях автомобилисты жаловались на ситуацию на дорогах, а пассажиры – о долгом ожидании общественного транспорта.

Пресс-служба Западного военного округа сообщила, что на Дворцовой площади находились более 4 тыс. военнослужащих и 100 единиц боевой техники.

В тренировке приняли участие военнослужащие силовых ведомств региона, кадеты и юнармейцы. В составе колонн и парадных расчетов прошли более 90 образцов техники – бронеавтомобили, бронетранспортёры, боевые машины пехоты, танки. В составе парадных расчетов нашлись и "новички" – тактические защищенные автомобили "Тайфун 4х4", роботизированные комплексы разминирования "Уран-6", а также многоцелевой механизированный комплект оперативного развертывания временных дорог КРВД.

Провести в Петербурге День Победы в былых масштабах пока не дает пандемия и ее ограничения. Тем не менее, в городе будет достаточно праздничных мероприятий. Piter.TV публикует подборку таких событий.

Фото: Piter.tv