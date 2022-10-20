Военные показали видео взаимодействия БПЛА и артиллерии в спецоперации

Съемка атаки позиций украинских войск велась с беспилотника.

Военные показали видео взаимодействия БПЛА и артиллерии в рамках спецоперации на Украине. Видеозапись опубликовали в Telegram-канале "РИА Новости".

На предоставленных кадрах показан процесс поражения артиллеристами 1-й Славянской бригады позиций украинских войск на авдеевском направлении. Съемка велась с беспилотника. После уточнения и передачи координат был произведет выстрел из противотанковой пушки МТ-12 "Рапира".

Ранее в Минобороны сообщили, что российские ПВО сбили украинский Су-25 и 12 беспилотников.

Видео: Telegram / РИА Новости