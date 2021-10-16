ВС России сбили украинский Су-25 и 12 беспилотников

Игорь Конашенков рассказал о работе ПВО на СВО за последние сути.

Вооруженные силы России сбили украинский боевой самолет Су-25 вблизи населенного пункта Трифоновка Херсонской области. Дополнительно поражено 12 беспилотных летательных аппаратов, которые находились около Чайкино, уханово и Кучерское в регионе. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами от 19 октября сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Он привел статистику пораженных за последние сутки целей противовоздушных систем РФ на специальной военной операции. Генерал-лейтенант заметил, что военные ликвидировали также 11 снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS и "Ольха", 8 противорадарных ракет HARM иностранного производства.

Средствами ПВО сбиты 12 украинских БПЛА в районах Чайкино, Суханово и Кучерское; Новоселовка, Старомайорское, Луганское (ДНР) и Попасная (ЛНР). Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Минобороны РФ: ВСУ потеряли более 90 военных при попытке провокации на Запорожской АЭС.

Фото и видео: Минобороны России