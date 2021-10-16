Минобороны РФ: ВСУ потеряли более 90 военных при попытке провокации на Запорожской АЭС

Украинские войска предприняли попытку высадки десанта на левый берег Каховского водохранилища.

Вооруженные силы Украины потеряли более 90 военных при попытке провокации на Запорожской АЭС. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Утром 19 октября украинские войска предприняли попытку высадки десанта на левый берег Каховского водохранилища и захвата территории атомной станции. По словам Конашенкова, для десанта были задействованы 37 лодок и катеров.

В Минобороны отметили, что в результате активных действий российских войск десант противника был уничтожен. Потери украинских войск составили 90 военнослужащих и 14 лодок.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы комплексов "Леер-3".

Видео: Минобороны России