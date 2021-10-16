  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 14:20
139
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Минобороны РФ: ВСУ потеряли более 90 военных при попытке провокации на Запорожской АЭС

0 0

Украинские войска предприняли попытку высадки десанта на левый берег Каховского водохранилища.

Вооруженные силы Украины потеряли более 90 военных при попытке провокации на Запорожской АЭС. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Утром 19 октября украинские войска предприняли попытку высадки десанта на левый берег Каховского водохранилища и захвата территории атомной станции. По словам Конашенкова, для десанта были задействованы 37 лодок и катеров.

В Минобороны отметили, что в результате активных действий российских войск десант противника был уничтожен. Потери украинских войск составили 90 военнослужащих и 14 лодок.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы комплексов "Леер-3".

Видео: Минобороны России

Теги: вооруженные силы украины, запорожская аэс, минобороны россии, провокации
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии