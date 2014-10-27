Военные США в Нигере приостановили сотрудничество с ВС этой страны

Патрик Райдер рассказал о ситуации в африканской стране.

Американские военнослужащие приостановили сотрудничество с Вооруженными силами Нигера из-за государственного переворота в африканской стране. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделал официальный представитель американского оборонного ведомства, бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер. Чиновник добавил, что в текущий момент у Пентагона есть все основания для того, чтобы считать, что обстановка для военных или мирных граждан США остается безопасной. Патрик Райдер добавил, что никто из американских военных не покинул Нигер в свете переворота.

Что касается сотрудничества в сфере безопасности, эта работа приостановлена в свете происходящего, но мы, конечно, поддерживаем тесные контакты с нашими коллегами в Нигере из числа военных. Патрик Райдер, пресс-секретарь Пентагона

Пентагон утверждает, что санкции США против министра обороны КНР не мешают контактам.

Фото и видео: YouTube / Defense Now