Пентагон утверждает, что санкции США против министра обороны КНР не мешают контактам

Патрик Райдер оценил возможность общения Ллойда Остина с китайским коллегой.

Американская администрация утверждает, что санкционное давление Вашингтона в отношении китайского министра обороны Ли Шанфу не являются препятствием для двустороннего диалога в военной сфере. Соответствующее мнение Пентагона огласил в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 29 июня сделал официальный представитель оборонного ведомства, бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер.

Что касается комментариев насчет отмены санкций, дабы устранить препятствия связи. Вы слышали, как ранее министр Остин говорил, что он может сейчас контактировать со своим китайским коллегой. Эти санкции не надо отменять... Патрик Райдер, пресс-секретарь Пентагона

Ранее 19 июня государственный секретарь США Энтони Блинкен уже говорил о том, что Вашингтон не рассматривает возможность отмены односторонних санкций в отношении иностранного чиновника Ли Шанфу.

Пентагон заявил, что попытка мятежа в РФ не сказалась на горячих линиях связи по Сирии.

Фото и видео: YouTube / Defense Now