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Пентагон заявил, что попытка мятежа в РФ не сказалась на горячих линиях связи по Сирии

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Патрик Райдер рассказал о контактах Пентагона с Минобороны РФ.

Попытка вооруженного мятежа в России никак не отразилась на российско-американских горячих линиях связи, происходящих в военной сфере по вопросу Сирии. Такие данные журналистам в ходе выступления на регулярном брифинге в Вашингтоне от 29 июня подтвердил официальный представитель оборонного ведомства, бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер. Таким образом чиновник прокомментировал для СМИ ситуацию, сложившуюся в сфере контактов между Министерством обороны РФ и Пентагоном.

Нет, мне не известно ни о каком воздействии. Эти линии связи остаются открытыми. Так что здесь ничего нового нет...

Патрик Райдер, пресс-секретарь Пентагона

Пентагон заявил об отсутствии решений о передаче Украине ракет ATACMS.

Фото и видео: YouTube / Defense Now 

Теги: ввс сша, патрик райдер, пентагон
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости Сирии, Новости России,

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