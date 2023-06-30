Пентагон заявил, что попытка мятежа в РФ не сказалась на горячих линиях связи по Сирии

Патрик Райдер рассказал о контактах Пентагона с Минобороны РФ.

Попытка вооруженного мятежа в России никак не отразилась на российско-американских горячих линиях связи, происходящих в военной сфере по вопросу Сирии. Такие данные журналистам в ходе выступления на регулярном брифинге в Вашингтоне от 29 июня подтвердил официальный представитель оборонного ведомства, бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер. Таким образом чиновник прокомментировал для СМИ ситуацию, сложившуюся в сфере контактов между Министерством обороны РФ и Пентагоном.

Нет, мне не известно ни о каком воздействии. Эти линии связи остаются открытыми. Так что здесь ничего нового нет... Патрик Райдер, пресс-секретарь Пентагона

Пентагон заявил об отсутствии решений о передаче Украине ракет ATACMS.

Фото и видео: YouTube / Defense Now