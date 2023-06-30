Пентагон заявил об отсутствии решений о передаче Украине ракет ATACMS

Патрик Райдер оценил публикацию The Wall Street Journal о возможных новых военных поставках для ВСУ.

Никаких решений о передаче Вооруженным силам Украины американских оперативно-тактических ракетных комплексов ATACMS нет. Соответствующее заявление в рамках выступления перед журналистами на регулярном брифинге в Вашингтоне сделал официальный представитель обронного ведомства, бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер. Чиновник оценил публикацию местного издания The Wall Street Journal, в которой говорилось о том, что администрация Белого дома близка к одобрению поставок киевскому режиму комплексов ATACMS.

Я видел эту публикацию. Скажу, что мне нечего объявлять относительно ATACMS. И мне определенно не известно ни о каких неизбежных решениях, касающихся ATACMS. Патрик Райдер, пресс-секретарь Пентагона

Также Патрик Райдер отказался уточнить прессе, связана ли ситуация с возможными поставками Украине ATACMS с наличием или отсутствие данных видов вооружений на американских складах или переходом Пентагона на использование новых ракетных систем. В ведомстве добавили, что решения по военной помощи для ВСУ принимаются властями, исходя из самых неотложных потребностей Украины.

В Пентагоне сообщили, что сбитый 4 февраля аэростат КНР не собирал разведанные над США.

Фото и видео: YouTube / Defense Now