В Пентагоне сообщили, что сбитый 4 февраля аэростат КНР не собирал разведанные над США

Сбитый четвертого февраля 2023 года в американском воздушном пространстве китайский аэростат не собирал разведывательные данные. Соответствующей информацией рамках выступления на регулярном брифинге со СМИ от 29 июня поделился официальный представитель оборонного ведомства, бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер.

Что касается аэростата и его возможностей, как вы слышали от нас в свое время, мы знали, что он обладает возможностями по сбору разведанных. <...> Но по нашим оценкам, он не собирал информацию, когда пролетал над территорией США.

Патрик Райдер, пресс-секретарь Пентагона