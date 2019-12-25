На территории республики состоятся мероприятия в рамках проекта "Славянское братство".

Военные России и Сербии прибудут для учений в Белоруссию 10-15 сентября. Об этом в официальном Telegram-канале сообщили представители Минобороны страны. Военные отметили, что совместные мероприятия будут проводиться в рамках программы "Славянское братство - 2020".

Многонациональные белорусско-российско-сербские тактические учения пройдут на полигоне "Брестский" 38-й отдельной десантно-штурмовой бригады Минобороны Белоруссии

Страны-участницы ежегодно проводят военные учения в рамках борьбы с терроризмом. В 2019 году "Славянское братство" было организовано на территории Сербии.

Страны НАТО проведут морскую операцию на Крайнем Севере.