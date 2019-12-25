В мероприятиях будут участвовать Британия, США, Дания и Норвегия.

Страны НАТО проведут морскую операцию на Крайнем Севере. Об этом сообщают представители Военно-морских сил Великобритании. По данным специалистов, целью операции будет демонстрация приверженности свободы навигации в регионе.

От Лондона участие в мероприятии примут фрегат типа 23 Sutherland и танкер Tidespring. От США будут задействованы USS Ross типа "Арли Берк", от Норвегии - фрегат Thor Heyerdahl, от Дании - патрульный самолет.

Великобритания, США, Дания и Норвегия сотрудничают с целью повышения нашей готовности к действиям на Крайнем Севере, а также повышения устойчивости в регионе, имеющем жизненно важное значение для интересов Великобритании сообщение британского флота

Операция станет продолжением операции ВМС Британии и США, в рамках которой в Баренцевом море был развернут фрегат Kent.

Напомним, что глава Минобороны России Сергей Шойгу заявлял о том, что североатлантический альянс увеличивает интенсивность разведывательных действий около российских границ. Ситуация вызывает обеспокоенность в Москве.

Минобороны РФ: самолеты НАТО регулярно репетируют нанесение ударов по России.