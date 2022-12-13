Александр Савчук рассказал о работе "Центра" на СВО.

Российские экипажи ударных вертолетов Ка-52 и истребителей МиГ-35 в зоне проведения специальной военной операции нанесли удары по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 24 мая сделал руководитель пресс-службы "Центральной" группировки сил в регионе Александр Савчук. Эксперт пояснил, что атака совершена военными по личному составу противника и легкой бронированной технике. Дополнительно боевые расчеты зенитных ракетных комплексов "Тор-М1" уничтожили украинские беспилотники, летавшие в воздушном пространстве Луганской народной республики, а барражирующий боеприпас "Ланцет" поразил самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика" от ВСУ.

На торском участке и в районе Серебрянского лесничества силами и средствами разведки вскрыто перемещение личного состава на технике 81-й аэромобильной бригады ВСУ и 5-й бригады национальной гвардии Украины. Александр Савчук, глава пресс-слцжбы "Центра"

Минобороны: десантники уничтожили бронетехнику противника на правом берегу Днепра.

Фото и видео: Ми нобороны России