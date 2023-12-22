Военные РФ сообщили об отражении контратаки ВСУ у Богдановки

Вадим Астафьев рассказал о работе "Юга" на СВО.

Российские подразделения "Южной" группировки войск успешно отразили на донецком направлении за последние сутки проведения специальной военной операции контратаку штурмовых подразделений Вооруженных сил Украины. Задание выполнено в районе населенного пункта Богдановка при помощи артиллерии, авиации и тяжёлых огнемётных систем. Военнослужащие нанесли поражение живой силе и технике противника, размещенных около Белогоровки, Спорного, Андреевки, Клещеевки, Курдюмовки и Георгиевки. Соответствующее заявление во время выступления на регулярном брифинге с журналистами от 20 января сделал руководитель пресс-службы "Юга" Вадим Астафьев.

Ранеными и убитыми ВСУ на Донецком направлении потеряли до 230 военнослужащих, две боевые машины пехоты, боевую бронированную машину "Козак", 7 пикапов, 5 грузовых автомобилей. Вадим Астафьев, глава пресс-службы "Юга"

Во время контрбатарейной борьбы поражены 152-миллиеметровая гаубица Д-20 и пять миномётов 120 калибра, находящихся на вооружении ВСУ. Беспилотники и артиллерия ликвидировала пять складов боеприпасов противников, два пункта управления БПЛА, станцию радиоэлектронной борьбы, 13 блиндажей. Дополнительно средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы уничтожили 10 украинских беспилотных летательных аппаратов, которые были в воздушном пространстве у Тополевки, Белогоровки, Отрадовки, Донецка и Спорного в ДНР.

Расчеты "Тор-М2" уничтожили БПЛА и реактивные снаряды ВСУ.

Фото и видео: Минобороны России