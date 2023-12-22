Боевые расчеты российских зенитных ракетных комплексов "Тор-М2" от "Вочточной" группировки войск "Восток" ликвидировали разведывательный беспилотный летательный аппарат и реактивные снаряды Вооруженных сил Украины на южнодонецком направлении. В пресс-службе министерства по обороне уточнили, что задача выполнена представителями 29-й общевойсковой армии, которая несет дежурство около линии соприкосновения.
Под руководством военнослужащего с позывным "Хосе" за последние две недели ЗРК уничтожил несколько ударных и разведывательных дронов ВСУ, дополнительно перехватил и ликвидировал в воздушном пространстве более четырех снарядов украинских реактивных систем залпового огня "Град" и "Ольха". Специалисты уточнили, что боеприпасы противник выпускал по мирному населению и гражданской инфраструктуре, размещенной на территории ДНР.
Мы в основном работаем по беспилотным летательным аппаратам как по ударным, так и по разведывательным, "Ольха", "Град". Отработали по четырем снарядам РСЗО, тем самым спасли много жизней.
командир расчета ЗРК "Тор-М2" с позывным "Хосе"
Напомним, что в арсенал ЗРК "Тор-М2" входит 16 управляемых ракет с дальностью до 12 километров. Отечественная техника способна обнаруживать, захватывать и уничтожать одновременно до четырех целей воздушного типа ВСУ.
Минобороны: расчеты РСЗО "Град" уничтожили укрепленные позиции и живую силу ВСУ на Купянском направлении.
Фото и видео: Минобороны России
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