Военные РФ провели испытательные стрельбы системы С-500

Первоначально они поступят на вооружение в подмосковное объединение ПВО-ПРО.

На полигоне Капустин Яр российские военнослужащие провели испытания зенитной ракетной системы С-500. Об этом информирует пресс-служба Министерства обороны России.

В ведомстве уточнили, что стрельбы велись по скоростной баллистической цели.

На полигоне Капустин Яр новейшая зенитная ракетная система С-500 выполнила испытательные боевые стрельбы по скоростной баллистической цели. По данным средств объективного контроля цель поражена. из сообщения Минобороны РФ

В оборонном ведомстве подчеркнули, в ходе испытаний российская ЗРС подтвердила свою надежность и тактико-технические характеристики. Кроме того, уточняется, первые С-500 поступят на вооружение в подмосковное объединение ПВО-ПРО.

Напомним, Президент России Владимир Путин заявил, что в скором времени в строй армии РФ войдут новые уникальные системы вооружений. По его словам, на боевом дежурстве уже находятся комплексы "Авангард" и "Кинжал".

Ранее мы сообщали, что на Украине испугались новых образцов российского оружия.

Видео: Минобороны России

