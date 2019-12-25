Военные разработали два плана по вооружению армии новыми С-500.

В Минобороны задумались о создании новых полков для "Прометеев". В "Известиях" сообщили, что военные могут развернуть два варианта С-500. В первом случае перевооружать на новую ЗРС будут уже сформированные зенитные части, а во втором - поставлять комплексы в новые полки и бригады. В настоящее время окончательного варианта не принято.

Напомним, что ранее специалисты заявили о том, что С-500 не заменит полностью уже существующие зенитные системы и комплексы, а только дополнит их. "Прометей" займет нишу между С-400 "Триумфом" и стационарным А-135.

Одновременно с этим "Прометей" будет являться основой единой российской национальной системы противовоздушной и противоракетной обороны. Систему интегрируется с ЗРК предыдущих поколений и других моделей отечественной разработки.

В США сочли угрозой для F-35 российские С-500.

Фото: Минобороны России