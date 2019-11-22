Ракетный эсминец США Mustin вошел в территориальные воды Пекина в Южно-Китайском море.

Военные КНР выдворили эсминец США из своих территориальных вод. Об этом сообщили журналисты из местного издания Global Times со ссылкой на военных. В оборонном ведомстве рассказали, что армия выпроводила боевой корабль Военно-морского флота США, который вторгся в территориальные воды Пекина около района учений в Южно-Китайском море.

Полковник Ли Хуаминь сообщил, что американский ракетный эсминец Mustin в четверг нарушил границу территориальных вод Китая в районе Парасельских островов. Армия задействовала воздушные и морские средства для того, чтобы идентифицировать объект и предупредить его о необходимости покинуть район.

Напомним, что Парасельские острова находятся в районе Южно-Китайского моря. Пекин претендует на большую часть территорию данной акватории,а также острова, морские и минеральные ресурсы региона. Входящие в состав АСЕАН Вьетнам, Филиппины, Малайзия и другие государства считают часть островов своими.

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