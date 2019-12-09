Животные прижались друг к другу губами.

В Китае обезьяны показали поцелуй влюбленных. Ролик размещен в местной социальной сети Weibo. Его заснял посетитель национального парка с ником доктор Фу. Специалист объяснил, что две бенгальские макаки решили продемонстрировать необычное поведение в зоопарке городского округа Пуэр в провинции Юньнань. Животные прижались друг к другу губами, изображая человеческий поцелуй.

Я приехал в Юньнань за лечебными травами и увидел двух целующихся обезьян. Я случайно наткнулся на них. Меня это так удивило, что я решил снять их на видео доктор Фу

Очевидец отметил, что обезьяны оказались недовольны, когда поняли, что их снимают на камеру.

Сильнейшее за десятилетия наводнение произошло в Китае.

Видео: Youtube/Mahendra Das