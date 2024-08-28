Патрик Райдер напомнил о сотрудничестве Вашингтона с Манилой.

Американская администрация при президенте Джо Байдене может принять решение о сопровождении кораблями Военно-морских сил США филиппинских судов в спорной с Китаем акватории только после соответствующего запроса со стороны Манилы, а также последующих двусторонних консультаций. Соответствующее заявление сделал во время регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне бригадный генерал ВВС США, официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.

Наши правительства проводят тесные консультации на постоянной основе, так что любая военная поддержка будет оказываться по просьбе правительства Филиппин, и <...> в рамках консультаций. Патрик Райдер, пресс-секретарь Пентагона

Иностранный чиновник добавил, что в Власти страны дополнительно поддерживают Манилу в сфере модернизации филиппинских Вооруженных сил. Патрик Райдер добавил, что руководство КНР постоянно препятствует Филиппинам в проведении правомерных операций в Южно-Китайском море.

Пентагон заявил о сохранении ограничений на удары оружием США вглубь РФ.

Фото и видео: YouTube / Defense Now