Патрик Райдер указал на цели ВСУ в российском при граничном регионе.

Ограничения на удары вооружением американского производства вглубь российской территории сохраняются, эта политика со стороны Вашингтона не изменилась. Соответствующее заявление сделал во время регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне бригадный генерал ВВС США, официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. Иностранный чиновник прокомментировал просьбу местного корреспондента оценить высказывания лидера киевского режима Владимира Зеленского. Ранее политик рассказал о том, что хочет добиться от коллективного Запада снятия ограничений на использование ВСУ переданного оружия.

Наша политика не претерпела изменений. Ранее мы заявляли, что украинцы могут использовать американскую военную помощь для защиты от ударов через границу, то есть для контрбатарейной борьбы. Но в том, что касается дальнобойных ударов вглубь территории России, наша политика не изменилась. Патрик Райдер, пресс-секретарь Пентагона

Патрик Райдер подчеркнул, что "взгляды и позиция киевского руководства властям США "хорошо известны". По его словам, в министерстве по обороне продолжат консультироваться с украинскими партнерами, а также международными союзниками по всему миру по поводу того, как наилучшим образом оказать помощь Вооруженным силам Украины.

Пентагон: атака ВСУ на Курскую область не повлияла на отношения с Украиной.

Фото и видео: YouTube / Defense Now