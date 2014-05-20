РФ удивлена реакцией Филиппин на проход российской подводной лодки

В МИД РФ напомнили о выступлении Фердинанда Маркоса-младшего.

Москва удивлена реакцией Филиппин на проход российской подводной лодки. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Москве сделала российский официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница уточнила, что пребывание субмарины в исключительной экономической зоне было правомерным согласно статьи 58 Конвенции Всемирной организации по морскому праву. Речь идет о положениях по свободе судоходства в исключительной экономической зоне судов всех государств, как прибрежных, так и не прибрежных.

Честно говоря, эта реакция нас удивила. Пребывание российской подводной лодки в исключительной экономической зоне Филиппин правомерно и не нарушает нормы международного морского права. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Напомним, что второго декабря президент Филиппин Фердинанд Маркос - младший публично выразил обеспокоенность присутствием дизель-электрической подводной лодки "Уфа", которая находилась в акватории Южно-Китайского моря. Иностранец добавил, что любое проникновение в исключительную экономическую зону страны "вызывает большую тревогу".

Захарова: оценку деятельности Зурабишвили должны давать компетентные органы.

Фото и видео: МИД России