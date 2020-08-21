Ученые смогли подтвердить одну из теорий про ихтиандров.

В Китае обнаружили останки ихтиозавра, подавившегося талаттозавром. Статью об этом опубликовал журнал iScience. Авторы исследования отметили, что нашли останки динозавра в провинции Гуйчжоу. Древний ящер подавился четырехметровым морским динозавром другого вида. Палеонтологи нашли окаменевшие останки в карьере на юго-западе страны.

Ученые объяснили, что нашли практически полный скелет гигантской морской рептилии. Она известна как ихтиозавр и напоминает дельфинов. Внутри останков находился второй скелет. Последний можно назвать одной из самых длинных окаменелостей, обнаруженной в желудке доисторических рептилий.

Раньше мы никогда не находили полные остатки рептилий в желудках гигантских хищников мезозойской эры, как в морских рептилиях, так и в динозаврах Рюсукэ Мотани, профессор Калифорнийского университета в Дэвисе

Ученый объяснил, что ранее предполагалось, что ихтиандры питались крупной добычей, основываясь только по форме их зубов. Сейчас палеонтологи нашли прямые доказательства этой теории.

Обнаружен последний из выживших динозавров.

Видео: YouTube / PBS Eons