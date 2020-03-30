Чтобы собрать по частям весь скелет рептилии, понадобилось четыре месяца.

Обнаружен последний из выживших динозавров. Находку сделали учёные из Нью-Мехико. Они нашли пернатого динозавра, который жил незадолго до вымирания огромных рептилий.

Данный вид динозавров был одним из последних выживших хищников. Окаменелости динозавра были найдены в 2008 году в меловых породах бассейна реки Сан-Хуан.

Найденный образец принадлежал отряду дромеозавридов. Их обычно называют динозаврами-хищниками из-за "воинственного нрава". У них относительно небольшой размер — эти динозавры были около метра в высоту и два метра в длину.

Чтобы собрать по частям весь скелет рептилии, понадобилось четыре месяца.

Ранее ученые выяснили, что неандертальцы охотились на дельфинов.