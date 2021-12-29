Военная техника ЮВО пересекла Крымский мост, возвращаясь с учений

Подразделения возвращаются в места постоянной дислокации сил.

Боевая техника Южного военного округа пересекла Крымский мост, возвращаясь с маневров. Об этом рассказали представители пресс-службы Минобороны РФ. Эшелон следует в пункт постоянном дислокации после плановых мероприятий, проводимых в районе полуострова.

Эшелон с военной техникой подразделений Южного военного округа пересек Крымский мост на пути следования в ППД после завершения плановых учений. пресс-служба Минобороны РФ

Подразделения успешно завершили участие в тактических учениях на полигонах Крымского полуострова. Военные и техника совершают марши при помощи железнодорожного транспорта. Личный состав загрузил бронетехнику на гусеничном ходу (речь идет о танках, машинах пехоты и самоходных артиллерийских установках) на платформы станций погрузки. По прибытии в воинские части российская техника будет подготавливаться к проведению очередного этапа маневров.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости

