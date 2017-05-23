Оперативники пришли, чтобы оставленную базу не заняли террористы.

Военная полиция России заняла бывший аэродром США в Сирии. Ранее там располагалась брошенная американцами база. Телеканалом "Звезда" опубликованы кадры, на которых приземляются десантно-штурмовые Ми-35. На видео заметно, что на территории остались вещи, оставленные спецслужбами США. На участке создана инфраструктура, оборудована казарма и тренажерный зал

Ранее стало известно о том, что что населенный пункт Метрас перешел под контроль правительства Сирии. Вблизи города, в районе Алеппо находится грунтовая взлетная полоса, где дислоцировались американские военные. При помощи аэродрома иностранцы снабжали базу и ввозили гуманитарную помощь оппозиции. В среду солдаты покинули территорию.Чтобы не дать нанести террористам ущерб, участок оперативно заняли российские подразделения. На земле объект охраняется военной полицией.

Ранее Piter.tv писал о том, что Путин и Меркель обсудили организацию саммита "Нормандской четверки".

Фото:Piter.tv

