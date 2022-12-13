Военкор Сладков: КНДР готова присоединится к спецоперации РФ на Украине

Александр Сладков рассказал о позиции Северной Кореи по украинскому кризису.

Военный корреспондент Александр Сладков рассказал о том, что власти КНДР готовы присоединится к проведению российской специальной военной операции на Украине. Эксперт полагает, что Северная Корея может отправить своих военнослужащих в регион, чтобы принимать участие в конфликте на стороне ВС РФ. Речь идет о не менее 500 тысяч солдат. Ранее на территории республики была объявлена добровольная мобилизация, заявки подали уже порядка 800 тысяч человек. Однако аналитик полагает, что для реализации данной миссии потребуется согласие Китая, так как требуется для начала сформировать частную военную кампанию.

Северная Корея. Я разговаривал с одним моим другом. Недавно приезжал сюда. Я говорю: "Что там корейцы?" Он говорит: "50 тысяч спецназа штатного готовы для отправки". Александр Сладков, военкор РФ

Расчеты гаубиц "Мста-Б" отработали по целям в зоне спецоперации.

Фото и видео: YouTube / Сладков плюс