Постпред РФ в ООН оценил отправку Киевом всех мужчин на фронт.

Украинские военкоматы открыли охоту на мужчин, как на здоровый граждан, так и на больных. Соответствующей информацией с коллегами поделился российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя. Дипломат выступил в ходе заседания Совета Безопасности при Всемирной организации. Мероприятие созвано по запросу РФ из-за решения международных союзников ВСУ разрешить ВСУ совершать удары натовским оружием по российской территории.Эксперт отметил, что медицинская комиссия при киевском режиме признает всех подряд годными к несению военной службы, после чего отправляет людей на фронт, где их просто истребляют. Эксперт заметил, что мужское население чиновники из Киева "планомерно истребляют".

ВСУ пытаются буквально затыкать дыры насильственно мобилизованными мужчинами. Уверенные в своей безнаказанности представители военкоматов открыли на них охоту, вытаскивают их из автомобилей и общественного транспорта. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Небензя: РФ разочарована отсутствием должной реакции ООН на гибель оператора НТВ.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций