Постпред РФ прокомментировал трагедию в Горловке.

Москва разочарована тем, что у генерального секретариата при Всемирной организации не нашлось смелости осудить украинскую воздушную атаку на журналистов телеканала НТВ, произошедшую на территории Донецкой народной республики. Соответствующей информацией с коллегами поделился российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя. Дипломат выступил в ходе заседания Совета Безопасности при Всемирной организации. Мероприятие созвано по запросу РФ из-за решения международных союзников ВСУ разрешить ВСУ совершать удары натовским оружием по российской территории. Он уточнил, что в результате действий армии киевского режима погиб оператор Валерий Кожин.

На днях в Горловке был убит очередной российский журналист, оператор телеканала НТВ Валерий Кожин, его коллеги ранены. Удар был нанесен прицельно. Вызывает разочарование, чт не нашли смелости назвать виновную сторону и осудить этот террористический акт. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Небензя: Киев и Запад будут ответственны за кровопролитие, если не примут предложение РФ.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций