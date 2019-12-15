Небензя: Киев и Запад будут ответственны за кровопролитие, если не примут предложение РФ

Постпред РФ объяснил, как должен вестись диалог между странами по вопросу глобальной безопасности.

Коллективный Запад и киевский режим в случае отказа принимать мирное предложение со стороны Москвы по урегулированию регионального конфликта на Украине будут нести политическую и моральную ответственность за дальнейшее продолжение кровопролития. Соответствующей информацией с коллегами поделился российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя. Дипломат выступил в ходе заседания Совета Безопасности при Всемирной организации. Мероприятие созвано по запросу РФ из-за решения международных союзников ВСУ разрешить ВСУ совершать удары натовским оружием по российской территории.

Если Запад и Киев откажутся от этого мирного предложения, то политическая и моральная ответственность за продолжение кровопролития будет на них. И условия для начала переговоров тогда будут другими. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Василий Небензя добавил, что реалии на земле и дальше будут меняться не в пользу ВСУ. В Москве призывают начать диалог по вопросу кризиса в регионе, но речь должна вестись не об имитации мирного процесса с целью обслуживания чьих-либо корыстных интересов, как это будет сделано в швейцарском городе Бюргенштоке, а представлять из себя серьезный, обстоятельный разговор по всему комплексу вопросов, касающихся темы мировой безопасности.

Небензя назвал провальными попытки Запада и Киева нанести поражение России.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций