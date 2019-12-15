Постпред РФ в ООН оценил деятельность ВСУ против гражданского населения.

В Москве назвали провальными попытки стран коллективного Запада и киевского режима нанести стратегическое поражение России. Соответствующей информацией с коллегами поделился российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя. Дипломат выступил в ходе заседания Совета Безопасности при Всемирной организации. Он пояснил, что Вооруженные силы Украины разрушают жилые дома, детские сады, школы и больницы, а их международные союзники "всячески этому пособничают", забыв о международном праве.

Россия с первых дней выдвигала варианты дипломатического разрешения кризиса, нацеленные не на заморозку конфликта, а на его реальное урегулирование. Но наши инициативы в конечном итоге были отвергнуты: Запад и Киев решили попытаться нанести России поражение. Эти попытки провалились. Василий Небензя,постпред РФ в ООН

Эксперт указал на то, что армия киевского режима терпит неудачи в сражениях, поэтому власти страны трусливо ведут охоту на мирное население.

Небензя: удары Запада по Йемену раскручивают спираль эскалации в Красном море.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций