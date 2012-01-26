Небензя: удары Запада по Йемену раскручивают спираль эскалации в Красном море

Постпред РФ в ООН оценил обстановку на Ближнем Востоке.

Действия международной коалиции во главе с США и Великобританией в отношении Йемена противоправны, они призваны лишь раскрутить спираль эскалации конфликта в Красном море. Соответствующей информацией с коллегами поделился российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя. Дипломат выступил в ходе заседания Совета Безопасности при Всемирной организации. Он уверен, что речь идет о нелегитимном военном вмешательстве, которая не обоснована резолюцией Совета Безопасности под номером 2722, а также ссылками на право на самооборону (статья 51 Устава ООН).

Только 31 мая в результате ракетного удара по йеменской провинции Ходейда, как сообщается, погибло 16 человек, было ранено еще 35. Такие действия не только не способствуют нормализации ситуации в акватории Красного моря, но и напротив, еще больше раскручивают спираль эскалации. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Российский дипломат призвал страны международной коалиции осознать, что для исправления ситуации на Ближнем востоке, а также внутри самого Йемена и близлежащих акваториях региона, важно организовать комплексные политико-дипломатические усилия, а не привычные для коллективного Запада "агрессивные удары".

Небензя: РФ призывает выступить против действий США с российскими активами.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций