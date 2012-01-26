Небензя: РФ призывает выступить против действий США с российскими активами

Постпред напомнил о вмешательстве США во внутренние дела РФ.

Действия американской администрации в отношении российских финансовых и имущественных активов нарушают нормы и принципы международного права, поэтому Москва призывает всех ответственных членов мирового сообщества выступить против подобных шагов со стороны Вашингтона, чтобы избежать соучастия в преступлениях. Соответствующей информацией с коллегами поделился российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя. Дипломат выступил в ходе заседания Генеральной ассамблеи Всемирной организации по теме "Отказ от применения односторонних экстерриториальных экономических мер принуждения как средства оказания политического и экономического давления".

Поведение США и их союзников создает опасный прецедент, когда активы ни одного государства не будут защищены от незаконной экспроприации. Каждому государству стоит подумать дважды, прежде чем принять решение хранить свои активы в США или у их сателлитов. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Дипломат напомнил, что в апреле 2024 года на территории США был принят закон, закладывающий основу для ареста, конфискации и передачи суверенных активов российского Центрального банка. В России полагают, что подобный документ грубо нарушает нормы и принципы международного права об иммунитете государств и их собственности, а также не следует принципам уверенного равенства и невмешательства во внутренние дела, закрепленные в Уставе ООН.

Небензя: РФ призывает США снять эмбарго в отношении Кубы.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций