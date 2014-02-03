Постпред РФ в ООН призвал отменить одностороннее давление Запада на страны.

Москва призывает американскую администрацию прислушаться к мнению международного сообщества, чтобы наконец снять эмбарго в отношении кубинских властей. В России дополнительно призвали исключить эту страну из списка спонсоров терроризма. Соответствующей информацией с коллегами поделился российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя. Дипломат выступил в ходе заседания Генеральной ассамблеи Всемирной организации по теме "Отказ от применения односторонних экстерриториальных экономических мер принуждения как средства оказания политического и экономического давления".

Особенно отвратительными выглядят попытки США, в дополнение к эмбарго Кубы, выставить ее в качестве государства - пособника терроризма - страну, которая в условиях ковида оказывала помощь нуждающимся по всему миру, направляя бригады врачей и медикаменты, осуществляла посредничество на переговорах колумбийских сторон. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Василий Небензя указал на обеспокоенность продвижением в Вашингтоне санкционного законопроекта в отношении Сирии. Дипломат уточнил, что в случа принятия такого документа, он в очередной раз ударит по наиболее нуждающимся гражданам страны Ближнего Востока. В России отметили, что попытки оказания экономического давления на Белоруссию, КНДР, Иран, Зимбабве, Судан, Эритрею и других геополитических игроков - является четким основанием утверждать то, что односторонние незаконные меры давно превратились в оружие неизбирательного массового поражения.

Небензя прокомментировал резолюцию СБ ООН о перемирии в Газе.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций