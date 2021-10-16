"Водоканал" показал, как выглядит злосчастная труба.

Воду жителям Курортного района планируют дать до конца дня субботы, 16 октября. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе "Водоканала Санкт-Петербурга". Накануне ночью аварийные работы продолжались в лесополосе Курортного района, а в 6 утра демонтаж поврежденного участка трубы протяженностью в 6 метров был завершен. Рабочие предприятия продолжают работы по замене трубопровода.

Из-за аварии на водоводе вдоль Левашовского шоссе диаметром в 700 мм без водоснабжения остались более 2,5 тыс. жилых домов, а также социально-значимые объекты, включая Городскую больницу № 40. Для проведения аварийно-восстановительных работ была завершена работа Горской водопроводной насосной станции и Сестрорецкой водопроводной станции. В результате было прекращено водоснабжение города Сестрорецк и поселков Горская, Тарховка, Александровская, Разлив и Лисий Нос.

Видео ночных работ показали в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу. Для подачи воды спасатели растянули временную линию из пожарных рукавов.

Видео: Водоканал Санкт-Петербурга