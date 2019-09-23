Водопроводная вода может быть причиной развития рака

В Америке ученые нашли в воде мышьяк и уран.

Американские ученые соотнесли количество канцерогенов в водопроводной воде с развитием онкологии. Исследование привело к выводу, что использование воды является одним из факторов возникновения рака в организме человека.

Эксперты изучили, что вода из водопровода забирается из каналов, рек и водоемов, в которые сливаются сточные воды. Плохая очистка вредит человеческому организму. Онкологическими больными стали 48 тысяч жителей 100-тысячного коммунального хозяйства в США, в котором наблюдаются проблемы с водопроводной системой. Реже подобные случаи возникают в крупных городах. Это зависит от уровня грунтовых вод.

В рамках анализа в водопроводной воде исследователи нашли следы мышьяка, радиоактивные элементы (уран и радий), а также побочные продукты дезинфекции.

Ранее Piter.tv писал о том, что Роспотребнадзор назвал главный фактор развития рака в стране.

Видео: YouTube/mnhealth