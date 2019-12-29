Водоканал попросил ЗакС защитить служебных собак "на пенсии"

Компания обратилась к депутату Алексею Цивилеву.

Петербургский "Водоканал" обратился к депутату городского парламента Алексею Цивилеву с просьбой о разработке инициативы, которая была бы направлена на регулирование вопросов обеспечения достойного содержания служебных собак, которые уже не могут выполнять свои служебные обязанности.

По федеральному закону, собак могут передать новым владельцам или отправить в приюты. Если ни один из вариантов не получается, то собаки становятся беззащитными, а владельцы могут сделать с ними что угодно.

"Водоканал" считает, что такой вариант развития событий недопустим для предприятия. Поэтому организация продлила соглашение с ООО "РУД-С", чтобы всех собак успели перераспределить. В этой компании, которая является собственником всех служебных собак, уже рассказали о том, что разработали план по дальнейшему трудоустройству собак.

Но в "Водоканале" надеются, что удастся внести изменения в законопроект гражданского кодекса. Это поможет обезопасить собак в их дальнейшей судьбе.

Ранее "Водоканал" Петербурга снял ограничения для движения по проспекту Косыгина.

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